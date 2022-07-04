Погода
$ 81.68 - 82.68
€ 83.87 - 84.87

В Кыргызстане за неделю зарегистрировано 48 новых случаев COVID-19

427  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане за неделю зарегистрировано 48 новых случаев COVID-19. Из них 43 – в Бишкеке. Об этом сообщает Республиканский штаб по COVID-19.

Трое заболевших госпитализированы, их состояние средне тяжелое.

Среди зарегистрированных случаев 9 завозных (Россия, Турция, Узбекистан, США).

По данным ДПЗиГСЭН, с 27 июня по 3 июля выявлено на 19 случаев больше, чем за прошлую неделю.

По регионам:

г. Бишкек – 43

Чуйская область – 4

г. Ош – 1.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились в стране – 201 101 человек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420098
Теги:
Кыргызстан, COVID-19
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  