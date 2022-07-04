В Кыргызстане за неделю зарегистрировано 48 новых случаев COVID-19. Из них 43 – в Бишкеке. Об этом сообщает Республиканский штаб по COVID-19.
Трое заболевших госпитализированы, их состояние средне тяжелое.
Среди зарегистрированных случаев 9 завозных (Россия, Турция, Узбекистан, США).
По данным ДПЗиГСЭН, с 27 июня по 3 июля выявлено на 19 случаев больше, чем за прошлую неделю.
По регионам:
г. Бишкек – 43
Чуйская область – 4
г. Ош – 1.
Всего с начала пандемии COVID-19 заразились в стране – 201 101 человек.