Сбросимся на "легкие" для Андрея?

Портативный кислородный концентратор - пропуск Андрея в обычную жизнь. Пока же он привязан прозрачными канюлями к громоздкому агрегату, который за него дышит. Сердце мужчины тоже далеко - в России, рядом с самыми близкими людьми - женой и сыновьями.

-Мои хорошие. Родные. Живу только тем, что верю в нашу встречу, - Андрей тихонько гладит щечку младшего сына на экране смартфона. - Когда мы с ними разговариваем по видеосвязи, делаю скрины с экрана, а потом смотрю на них, когда совсем невмоготу. Особенно к вечеру отчаяние накатывает...

У Андрея ХОБЛ -хроническая обструктивная болезнь легких, после тяжелого ковида. Всего десять процентов легких сейчас способны насыщать кровь кислородом. Важно, чтобы вдыхаемый воздух хотя бы наполовину состоял из чистого кислорода. Без кислородного концентратора Андрей уже через полчаса потеряет сознание, а через час задохнется.

Мы уже рассказывали про Андрея в статье "Рецепт жизни - пять литров кислорода в минуту" ("ВБ", 10 июня). Тогда искали возможность взять в аренду портативный кислородный концентратор для мужчины. Но оказалось, что в Бишкеке есть только один такой аппарат - в детском хосписе, и то нерабочий. Никто не берется за его ремонт - слишком сложная и дорогая штука. Поэтому вынуждены объявить сбор на покупку концентратора в России. Стоит этот прибор дорого. В рублях - 330 тысяч! При конвертации в сомы и с добавлением расходов на транспортировку сумма увеличивается больше чем в полтора раза! Но мы приняли решение открыть сбор, хотя понимаем, что будет сложно. В таких случаях мы поступаем так: делим лист на две части и пишем, что будет, если оказать максимально возможную помощь, и как сложится ситуация, если не делать ничего. Так вот, на одной чаше весов оказалось воссоединение семьи и поддержка близких, а на второй - одиночество, беспомощность и мучительное ожидание, когда болезнь возьмет свое.

Сейчас мужчина живет на постоянной кислородной поддержке, которая подается из десятикилограммового чемоданчика. Отойти от него Андрей может максимум на десять метров - столько позволяет длина канюль. Весь мир сузился до комнаты и кухни "хрущевки", в которой мужчине разрешили временно пожить. Своей квартиры у Андрея нет. Здесь они с женой все продали, готовясь к переезду на ПМЖ в Россию. Готово было все, даже билеты куплены. Но Андрей тяжело заболел, попал в больницу.

- Тогда никто не думал, что так случится. Сказал: поезжайте пока без меня, я, как подлечусь, сразу к вам. А оно вон как вышло, - вздыхает мужчина.

Портативный кислородный концентратор - единственный способ сделать так, чтобы Андрей, его жена Женя и дети Макс и Мишка обнялись в реальности. И потом долго–долго были вместе. ХОБЛ - хоть и тяжелая хроническая болезнь, но при правильной реабилитации люди с ней живут долго. Пока же единственное утешение Андрея - гладить экран смартфона, через кончики пальцев передавая всю нерастраченную любовь своим детям.

Помочь Андрею можно несколькими способами:

сделать пожертвование наличными в кассу социального отдела, подопечным которого Андрей является. Отдел находится на территории Свято–Воскресенского кафедрального собора (проспект Жибек Жолу, 497, пересекает улица Тоголока Молдо). Телефон +996(312)–325–361;

перечислить средства на ЭЛСОМ–кошелек miloserdie.kg 0550824814. Внимание: прямой перевод средств с кошелька частного лица на кошелек юридического НЕ РАБОТАЕТ! Необходимо переводить через меню "покупка" - код агента 12129.