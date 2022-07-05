Аскар Жумагулов: Мы решили гостиницу "Москва" переименовать в "Достук"

Мы подготовили видеорепортаж о судьбе человека, который внес весомый вклад в развитие Кыргызстана. Сегодня у нас в гостях многогранный человек Жумагулов Аскар Жумаголович - кандидат экономических наук, "Заслуженный экономист Кыргызстана", мастер спорта по волейболу, капитан 1 ранга, военный моряк-подводник, советник губернатора Чуйской области, фотохудожник, дипломант чемпионата мира по степ-танцам в Германии 2014 года, председатель совета ветеранов войны, вооруженных сил и тружеников тыла Чуйской области, пенсионер, кавалер ордена "Манас" 3 степени и так далее.

Кроме вышеперечисленного Аскар Жумагалович сыграл одну из ключевых ролей в строительстве столичной гостиницы "Достук", которой в этом месяце исполняется ровно 30 лет. О том как это было и почему вначале гостиницу хотели назвать "Москвой" в нашем видеорепортаже с участием заслуженного экономиста КР Аскара Жумагалова и экс-министра автомобильного транспорта и шоссейных дорог Киргизской ССР Кыдырма Орозалиева: