Яндекс Go первым в КР зарегистрировался в новой системе для уплаты налогов

Яндекс Go стал первым сервисом, который зарегистрировался в системе "НДС – Офис иностранной организации" для уплаты налога.

Ранее НДС с комиссии сервиса уплачивался местными компаниями, о чем свидетельствует в том числе статистика налоговой службы. В начале этого года были внесены правки в налоговый кодекс, согласно которым иностранные компании, оказывающие услуги на территории Кыргызстана в электронном виде, должны зарегистрироваться в налоговых органах и самостоятельно уплачивать НДС со своих доходов.

С этой целью в июне была запущена единая система "НДС – Офис иностранной организации", через которую компании-нерезиденты могут зарегистрироваться в электронном виде и дистанционно сдавать отчеты, платить налоги.

"Мы постоянно находимся на связи с представителями налоговой Кыргызстана, в том числе обсуждаем современные способы налогообложения и повышения прозрачности отрасли в целом с учетом мирового опыта. Их новая система как раз относится к таким решениям: регистрация в ней проходит быстро, процесс понятен, а отслеживать поступления через нее будет легко и эффективно. Надеемся, что и другие компании-нерезиденты последуют нашему примеру и оценят эффективность новинки", - рассказал директор по развитию "Яндекс Такси" в СНГ Кирилл Свинцов.