Суйумжан Мукеева: Наше здравоохранение откатилось на 35 лет назад

"Всё, что происходит сейчас в нашем здравоохранении - это откат на 35 лет назад. В продвижении национальных программ по развитию здравоохранения нет никакой преемственности. Пишет их одно правительство, через некоторое время приходит другое и всё отрицает и отменяет. Хотя наши соседи и зарубежные партнеры в один голос говорят, что все наши первоначальные программы были написаны исключительно в интересах народа. И это действительно так. Но приходят новые руководители, начинают сгоряча всё ломать и экспериментировать и, кроме шума, мы абсолютно не видим никаких реальных, эффективных перемен", - сказала в интервью vb.kg Суйумжан Мукеева, ассистент кафедры внутренних болезней факультета усовершенствования врачей Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации.

Наша собеседница многие годы была исполнительным директором Ассоциации семейных врачей и медсестер КР и отлично знает систему здравоохранения что называется изнутри и может объективно сказать о нынешней ситуации в ней.

"И в правительстве, и в Минздраве совсем забыли про Дорожную карту на десятилетие вперед, которую мы составляли вместе с экспертами и гражданским обществом. При такой тяжелой экономической ситуации спонтанно проводимые сейчас мнимые реформы не обоснованы на глубоких знаниях логистики развития системы здравоохранения и мировых тенденций. Они не только не эффективны, но даже опасны тем, что приводят к разрухе и без того расшатавшуюся и разваленную систему. В результате чего страдает народ", - жестко ответила Суйумжан Мукеева на вопрос vb.kg, по какой программе сейчас движется кыргызское здравоохранение, придерживается ли оно принятой Национальной программы развития здравоохранения "Ден Соолук" до 20030 года.

- Спасает ли в этой ситуации частная медицина?

- После развала Советского Союза, когда мы не довели систему здравоохранения до желаемых целей, написанных в национальных программах, всё шло к тому, что мы будем платить за медицинские услуги. Они, кстати, никогда и не были бесплатными, за них платило государство. Во всём мире частная медицина имеет место быть и, к примеру, в Великобритании, в США она регулируется государством в отношении цен и услуг, которых нет в системе государственного здравоохранения.

Конечно, при хорошей платежеспособности населения частная медицина в Кыргызстане тоже имела бы лучшее развитие, но так как у нас большая часть населения не имеет возможности платить за услуги, это делает её менее доступной для всех нуждающихся. Богатые найдут выход, они, как правило, обследуются и лечатся за границей. Но социально незащищенные граждане, конечно, страдают и не имеют доступа к современным качественным услугам, которые стараются предоставлять частные центры.

К великому сожалению, наш Минздрав пока слабо регулирует все эти процессы. Если бы он играл большую координирующую и регулирующую роль, то все акценты были бы расставлены по-другому, правильно.

Пора уже забыть про коммунизм и бесплатную медицину, которая и в советское время была дотационной. Это только обыватель, сидя на диване, может сказать, что министр всё может. Ничего он не может! Пример последнего нашего министра, который хотел закрыть медицинские колледжи. Ни один не закрыт. Говорить и обещать можно многое, но осуществить сказанное и задуманное, если нет законных актов, которые регулируют такие процессы, невозможно.