Минсельхоз Кыргызстана принял участие в первом тюркском агрофоруме

Cостоялся первый тюркский агрофорум, который был организован Министерством сельского хозяйства Узбекистана. По замыслу организаторов мероприятия, форум даст возможность расширению экономической взаимосвязи в агропромышленном комплексе, в том числе увеличению товарооборота и мобилизации инвестиций в реализацию взаимовыгодных проектов между государствами-членами и наблюдателями. Организатором выступило Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан.

В мероприятии приняли участие Генеральный секретарь Организации Тюркских Государств Багдад Амреев, Министр сельского хозяйства Кыргызской Республики Аскарбек Джаныбеков, Министр сельского хозяйства Республики Азербайджан Инам Каримов, Министр сельского хозяйства Республики Казахстан Ербол Карашукеев, Министр сельского и лесного хозяйства Республики Турция Вахит Киришчи, представители стран-наблюдателей Заместитель государственного секретаря по международным отношениям Министерства сельского хозяйства Венгрии Оскар Экрош и Заместитель министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана Бегмырат Атаев, а также официальные лица соответствующих ведомств, представителей профильных организаций и ведущих компаний, международных и региональных организаций.

Как пояснил министр сельского хозяйства, выступивший на форуме, "Цель форума - создание единой дискуссионной площадки по ключевым вопросам сотрудничества сельского хозяйства:

- Это и содействие взаимодействию деловых кругов стран-участниц по расширению торгового взаимодействия, реализации совместных проектов и привлечению инвестиций, и внедрению передовых технологий в сельское хозяйство.

- Обсуждение лучших мировых практик по повышению инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного сектора стран участниц.

"Государства-члены Организации Тюркских Государств являются братскими народами. Их объединяет не только общая этническая идентичность, язык, культура, духовные ценности и традиции, но и история, география, экономика.

Тюркские народы, в силу своего уникального географического расположения, издревле служили связующим звеном между Востоком и Западом. Как известно, Великий Шелковый путь пролегал через территории тюркского мира, который на протяжении долгих веков являлся уникальным местом, где активно развивалась торговля, зарождались культуры и цивилизации, оказавшие большое влияние на ход мировой истории", сказал Аскарбек Джаныбеков в своем выступлении.

В рамках Агрофорума прошли встречи B2В, в которых приняли участие бизнесмены стран-участниц ОТГ.