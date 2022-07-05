Умер заслуженный ирригатор Кыргызстана Юрий Кириякиди

Министерство сельского хозяйства сообщает, что на семьдесят седьмом году жизни скоропостижно скончался "Заслуженный ирригатор Кыргызской Республики", бывший первый заместитель начальника Главкыргызводстроя Минводхоза СССР, бывший первый заместитель министра Чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики Юрий Анатолиевич Кириякиди.

Его родители - табаководы. Сам Юрий Анатольевич Кириякиди родился в Наукатском районе Ошской области. Более полувека делал все, чтобы Ошская область могла развиваться.

Товарищи по работе характеризуют его как жизнелюба, человека остроумного, заботливого семьянина, хорошего товарища и друга.

Кириякиди был инженером-гидростроителем, опытным производственником, воспитателем молодых кадров.

Юрий Анатольевич прошел великолепную трудовую школу. После окончания гидрофака Сельскохозяйственного института работал мастером Чуйского СМУ треста "Севводстрой" Минводхоза республики, был прорабом, старшим прорабом этого СМУ, впоследствии стал главным инженером, затем управляющим треста "Севводстрой".

Когда был создан Главкыргызвродстрой при Минводхозе СССР, он стал первым заместителем начальника этого Главка. Под руководством Юрия Анатоливича и при его непосредственном участии была создана современная ирригационная инфраструктура республики, в том числе, такие крупные сооружения как Нижне-Аларчинское водохранилище, Обводной Чуйский канал, Магистральный канал и оросительная сеть в Куланакской долине, насосные станции Он-Арча и 8 марта в Нарыне, насосная станция Шамси в Кочкорке, Ала-Букинский магистральный канал в Ак-Тале, канал Жырма в Тогуз-Торе. Аналогичные объекты при участии Кириякиди были построены и в других регионах республики.

Будучи руководителем отдела реализации проекта Всемирного Банка, он вложил весь свой опыт и инженерные знания в проекты по полной реконструкции таких крупных головных водозаборных сооружений на реках Шахимардан, Сох, Араван сай, Кугарт, Караунгурсай, а также при строительстве по новой технологии берегозащитных дамб общей протяженностью около 34 километров почти во всех реках юга республики.

Работая десять лет первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям, Юрий Анатольевич Кириякиди вложил много труда в становление этого нового министерства, в обеспечение безопасности существующих хвостохранилищ, в оперативное обеспечение жильем пострадавших от землетрясения жителей, а также налаживал хорошие отношения с аналогичным министерством России.

Заслуги Юрия Анатолиевича не будут забыты его коллегами, ветеранами водного хозяйства, ныне работающими и молодыми поколениями ирригаторов.

Друзья и бывшие коллеги Юрия Анатолиевича Кириякиди выражают искренние соболезнование его супруге, детям, родным и разделяют с ними эту тяжелую утрату.

Министр сельского хозяйства КР - А. Жаныбеков,

Министр чрезвычайных ситуаций КР - Б. Ажикеев

Директор Службы водных ресурсов - А. Сокеев

Заместитель Службы водных ресурсов - А. Джайлообаев

Заместитель Службы водных ресурсов - В. Гутник

Бывшие коллеги, ветераны водного хозяйства и друзья: Д. Алибаев, К. Батырканов, А. Костюк, Б. Кошматов, А. Полотов, К. Таштаналиев, Э. Жусуматов, К. Бейшекеев, В. Баймлер, А. Штанько, К. Усенов, А. Кенеев, З. Шералиев, К. Караханиди, М. Барбар, В. Баратов, Б. Молдобеков.