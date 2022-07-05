ГНС за шесть месяцев собрала 73,6 миллиардов сомов налогов

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики за 6 месяцев (январь-июнь) 2022 года собрала в госбюджет 73 миллиарда 611,4 миллиона сомов налогов и платежей. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Установленный план перевыполнен на 1 миллиард 324,7 миллиона сомов (выполнен на 101,8 процентов).

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года налогов собрано больше на 26 миллиардов 642,1 миллиона сомов (темп роста 156,7 процента).

Положительное влияние на плановые показатели оказывает проводимая работа по улучшению налогового администрирования, реализация проекта цифровизации налоговых процедур "СМАРТ Салым", в том числе внедрение электронных счетов-фактур, контрольно-кассовых машин, системы "Сводный пост" по учету товаров в рамках ЕАЭС и другое. Все это способствует выводу бизнеса из тени.