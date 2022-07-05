Мэр Бишкека: Мы должны уважать труд сотрудников "Тазалыка"

Мы должны уважать и ценить труд сотрудников "Тазалыка". Об этом сегодня на пресс-конференции заявил мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров.

По его словам, все требования тазалыковцев, звучавшие во время их митинга, были услышаны и приняты во внимание.

"Они поставили правильные требования, которые мы услышали и по возможности выполнили. Мы должны уважать их труд. Если мы все работаем нормировано, то они трудятся днем и ночью. Когда я делаю обход рано утром, то вижу, что уже в 4-5 утра улицы уже подметаются", - сказал он.