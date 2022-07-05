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В КР ежегодно сдается в эксплуатацию 1 млн квадратных метров жилья

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- Алина Мамаева
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В последние годы темпы роста вводимых в действие жилых домов составляет примерно 1 миллион квадратных метров в год, сообщил директор компании комплексного строительства PARTNER Рафгат Хантимеров.

Он пояснил, что в эту цифру входит вся жилая недвижимость, включая частную малоэтажную застройку.

"Социальная норма площади жилья устанавливается 12 кв. м общей площади жилья на одного человека. Ввод в действие жилых домов по территории показывает, что наибольший объем квадратуры принимается в эксплуатацию в Бишкеке, где и произошло крупнейшее проседание рынка в 2020 году, и наименьший – в Нарынской области", - уточнил Хантимеров.

Он обратил внимание на то, что в регионах, вне больших городов, динамика строительства жилья не ослабевает в тренде роста.

"Но этот рост имеет очень умеренный уровень. По этой причине нельзя переоценивать спрос в сельской местности. Однако рост темпов строительства жилья в сельской местности довольно стабилен и отличается своим собственным трендом от статистики строительства жилых площадей в больших городах, Бишкеке и Оше", - заключил он.


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URL: https://www.vb.kg/420122
Теги:
строительство, Бишкек, Кыргызстан
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