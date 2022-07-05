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Названа предварительная причина ДТП с двумя погибшими на Иссык-Куле

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- Алина Мамаева
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В Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) назвали предварительную причину ДТП на Иссык-Куле, в котором погибли два человека.

Авария произошла накануне в 19:30 на 28 км трассы Балыкчы-Ананьаво-Каракол. Лоб в лоб столкнулись два минивэна Honda Odyssey и Toyota Estima.

Как пояснили в ведомстве, 18-летняя жительница Бишкека М.А., управляя автомашиной Toyota Estima, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, после чего врезалась в Honda Odyssey, управляемой 44-летним жителем Чолпон-Аты Э.Ж.


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URL: https://www.vb.kg/420124
Теги:
ДТП, Иссык-Кульская область, Кыргызстан, Иссык-Куль
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