Глава Верховного суда начал рабочую поездку по судам Чуйской области

Сегодня, 5 июля 2022 года, председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков начал посещение судебных органов Чуйской области с целью ознакомления с деятельностью судов, судей и качеством отправления правосудия, а также условиями труда и проживания ротированных служителей Фемиды.

В рамках своей рабочей поездки Замирбек Базарбеков посетил Кеминский, Чуйский, Иссык-Атинский и Аламудунский районные суды, а также Токмокский городской суд.

В эти суды были переведены судьи из других районов республики.

Председатель при посещении ознакомился с состоянием служебных кабинетов работников аппарата, судей, судебных приставов и архива.

Замирбек Базарбеков провел встречи в каждом суде с судьями и работниками аппарата. В ходе которых акцентировал внимание участников на необходимости вести работу по повышению качества отправления правосудия, поскольку по каждому отдельному делу будет даваться оценка. Также обозначил, что стоит задача перед всей судебной системой повысить уровень доверия населения к судам.

В свою очередь переведенные судьи сообщили о высоких ценах на аренду жилья, в аппаратах суда рассказали о кадровой текучке из-за низкой заработной платы и нехватке служебных помещений в судах.

Замирбек Базарбеков проинформировал, что с августа текущего года ожидается повышение заработной платы работников местных судов.

Кроме того, главный судья добавил, что планируется строительство служебных домов для переведенных судей.

Отмечаем, что завтра, 6 июля 2022 года, председатель Верховного суда посетит Панфиловский, Жайылский, Московский, Сокулукский районные суды Чуйской области, а также Административный суд Чуйской области и Чуйский областной суд.