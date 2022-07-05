В Бишкеке планируют построить новую железную дорогу

Мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров рассказал, что в планах горожа реализовать проект "Бишкекская монорельсовая транспортная система". Уже разработана предварительная схема линий скоростного транспорта над реками Ала-Арча и Аламедин, которая соединяет юг и север города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Также в планах реализовать проект "Строительство железной дороги" в 2 этапа:

- По 1 этапу предполагается перемещение с существующей железнодорожной ветки, проходящей через центр города создание скоростной пригородной железнодорожной линии.

- По 2 этапу предполагается на месте старых железнодорожных путей создание автомобильной дороги со строительством 7-ми путепроводов с 6 полосами движения.

А еще в Бишкеке планируют внедрить автобусную скоростную систему. В рамках системы будут выделены отдельные полосы для общественного транспорта.

К преимуществам системы относится: экономия средств, пространства, также сохранение экологии и повышение имиджа города и безопасность.

По проспекту Ч. Айтматова и улицы Масалиева будет благоустроен бульвар с летним кинотеатром. С северной стороны ул. Масалиева предусматривается входная группа с фонтаном и декоративными ландшафтными элементами. Также будет парадный восточный вход с автопарковкой. На территории расположат площадки для отдыха взрослых и игровые для детей

В планах благоустроить набережные рек Ала-Арча, Аламудун и БЧК. К преимуществам реализации проекта относится: эстетический вид, экологичность, комфортабельность, разгрузка улиц и безопасное передвижение".