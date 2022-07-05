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В Кыргызстане предлагают добывать кремний

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- Канат Кожоев
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Кыргызстан предложил партнерам по ЕАЭС сформировать совместную программу по уточнению запасов кремния в республике и наладить его добычу по параметрам, необходимым для дальнейшего производства полупроводников. С инициативой выступил министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев на 4-м заседании Совета по промышленной политике ЕАЭС, которое состоялось 4 июля в Екатеринбурге.

Министр экономики Кыргызстана напомнил, что в республике имеется порядка 60 процентов мирового запаса кремния.

"Мы предлагаем совместно сформировать программу, включающую геологоразведку для уточнения запасов (при необходимости) и нахождения новых месторождений. А также добычу кремния с параметрами, необходимыми для производства полупроводников, кремневых булей и пластин для построения кооперационных цепочек с фабриками по производству полупроводников в странах Юго-Восточной Азии и дальнейшего использования данных полупроводников в следующих технологических переделах (при производстве радиоэлектронных изделий)", - заявил он.

Данияр Амангельдиев также представил промышленный потенциал Кыргызстана в сферах легкой промышленности, фармацевтики и в прочих областях.

"КР имеет потенциал по наращиванию объемов промышленного производства, открыта и готова сотрудничать с государствами - членами ЕАЭС по созданию совместных предприятий и кооперации для обеспечения импортозамещения многих видов продукции", - отметил Данияр Амангельдиев.

По итогам заседания в присутствии министров подписано соглашение о создании новой Евразийской технологической платформы в сфере гражданского авиастроения между

Автономной некоммерческой организацией "Центр компетенций развития промышленности" (Ульяновская область, Российская Федерация), Авиаремонтным заводом № 558 (Барановичи, Республика Беларусь) и товариществом с ограниченной ответственностью "Казахстанская авиационная индустрия" (город Нур-Султан, Республика Казахстан).


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URL: https://www.vb.kg/420131
Теги:
ЕАЭС, Кыргызстан, экономика, недра
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