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40 выпускников детских домов отдохнули на Иссык-Куле

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С 23 по 27 июня Фонд Оэйсис провел летнюю школу по безопасной миграции и трудоустройству для 40 выпускников интернатных учреждений и детей трудовых мигрантов из всех регионов Кыргызстана.

Участники получили знания и навыки не только по безопасной и ответственной миграции, трудоустройству, но также получили информацию об образовательных возможностях, восстановлении документов, доступе к жилью и социальной защите. Особое внимание было уделено профилактике торговли людьми.

На протяжении пяти дней летней школы, каждого участника сопровождали менторы, опытные тренера и социальные работники. Данная школа является стартовой площадкой по дальнейшему сопровождению и поддержке уязвимой молодежи. В целях устойчивой поддержки каждый участник получил доступ к участию в образовательной программе "Билим-Белек", менторской программе Фонда Оэйсис.

Заместитель министра труда Жаныл Алыбаева отметила, что Министерство труда, социального обеспечения и миграции уделяет особое внимание профилактике нелегальной миграции, торговли людьми: "В настоящий момент дети трудовых мигрантов и выпускники детских интернатных учреждений входят в группу риска. Существует огромная угроза, что они могут стать жертвой жестокого обращения, в том числе торговли людьми и наихудших форм детского труда." - сказала она.

Ежегодно более 90% уязвимой молодежи мигрируют в большие города в поисках трудовых и образовательных возможностей согласно анализу Фонда Оэйсис. Около 30% из них признались, что при трудоустройстве им не выплатили оплату труда и они имели проблемы с изъятием паспортов, документов.

Данное мероприятие было проведено в рамках проекта "Забота об одном – Забота о каждом" при поддержке проекта USAID "Безопасная миграция в Центральной Азии", реализуемого Winrock International, и при сотрудничестве с Министерством труда, социального обеспечения и миграции, Министерством образования и науки.

Все лица, у кого есть вопросы и предложения по данному мероприятию, могут связаться с Фондом "Оэйсис Кыргызстан" по телефону/WhatsApp/Telegram +996772554508, +996770554503 и по электронной почте info@oasiskg.org.


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URL: https://www.vb.kg/420135
Теги:
дети, Иссык-Кульская область
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