В Бишкеке объявлен ряд конкурсов среди горожан

В целях поддержки инициатив жителей города Бишкек муниципалитетом объявлены конкурсы "Лучший двор", "Лучший квартал", "Лучшая муниципальная администрация мэрии города Бишкек по административному району", "Лучшее муниципальное территориальное управление мэрии города Бишкек", а также конкурс лучших городских проектов. Об этом на итоговой пресс-конференции заявил мэр столицы Эмилбека Абдыкадыров, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

"Также оптимизирована работа портала e-meria.kg. Это цифровая платформа, которая предоставляет возможность горожанам получать муниципальные услуги, функции и оставлять заявки в электронном формате.

Оптимизирована интерактивная карта на портале: www.e-meria.kg. Там в режиме реального времени отображается информация об аренде муниципального имущества и земли по городу Бишкек,

- капитальном строительстве и ремонте объектов в городе Бишкек в сфере здравоохранения, образования и социального блока;

- о санитарной очистке и озеленении города;

- карта с отображением всех обращений горожан в блок ЖКХ через диспетчерские службы и Колл-центр 1840/1850 со статусом исполнения и фото отчетом от исполнителей.

В Свердловском районе города Бишкек пилотно внедрена информационная система "УПР" (Учет производственных работ) в МП "Тазалык" за счет чего:

- сократились временные затраты на проверку работ по санитарной очистке;

- повысилась оперативность выполнения поручений от горожан через Колл-центр 1840/1850;

- повысилась прозрачность исполнения поставленных задач перед МП "Тазалык".

Уже завершена интеграция автоматизированных информационных систем "E-Kyzmat" с "БД Кадры".

Данная система пилотно внедрена в УКС, МП "Центр цифровых технологий", ПЭУ "Бишкекводоканал", МП "Тазалык", ОГУКС и Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек".