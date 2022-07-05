В Бишкеке планируют пробурить 7 поливочных скважин

Для улучшения поливной системы в Бишкеке планируется бурение 7 скважин и реабилитация 4 поливочных скважин, устройство 111,5 км системы капельного орошения к данным скважинам, восстановление 6,4 км ирригационных сетей. Об этом на итоговой пресс-конференции заявил мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров.

В планах завершить строительство и бурение скважины в парке по ул. Байтик-Баатыра, ул. Токомбаева. Построить магистральные канализационные сети в жилых массивах: "Кок-Жар", "Кара-Жыгач", по ул. Фере, Кокчетавская и Ужгородская, Айдаралиева, Фиолетовая, Ушакова, Пржевальского, Карагайская.

Также перевести всех угольных котельных на газ и провести работу с международными донорскими организациями и финансовыми институтами по улучшению качества воздуха в городе Бишкек.