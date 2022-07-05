Один на миллион: Шесть граффити портретов украсили Бишкек

В столице в рамках проекта "Один на миллион", по адресу Армейская 150/1, появилась большая стена, украшенная шестью портретами кыргызстанцев, которых номинировали для проекта соотечественники.

Цель проекта – при помощи граффити рассказать шесть уникальных и мотивирующих историй о жителях Кыргызстана, образ жизни которых сильно отличается от стиля жизни большинства. Проект инициирован для продвижения идеи многообразия в стране.

В качестве героев проекта были выбраны шесть граждан нашей страны, которые смогли найти себя, вопреки сложностям, осуждению и даже неприятию. Не сдались и добились большого успеха в своем деле.

Так, на стене появился портрет Айданы Оторбаевой – вице-президента Ассоциации женского футбола в Кыргызстане, тэкболистки с квалификацией на чемпионат мира. Айдана также владелица детской футбольной школы и первая обладательница специальной премии FiFPro Hero в Центральной Азии за активную помощь в "красной зоне" во время пандемии 2020 года.

Также стену украсил портрет Дастана Камчыбекова – многократного победителя пара-спортивных состязаний в Кыргызстане, бронзового призера чемпионата мира по параплаванию - 2021, обладателя лицензии на Паразиатские игры.

Среди героев проекта также Евгений Макшаков – один из самых известных профессиональных тату-мастеров в Кыргызстане, владелец тату-студии "20/13", автор известного персонажа местной поп-культуры pigduck, многократный участник международных арт-выставок и фестивалей.

Мария Колесникова – руководитель молодежной экологической организации "MoveGreen", развивающей гражданское участие в решении вопросов качества воздуха и изменения климата в Кыргызстане. Обладательница премии ООН "Чемпионы Земли" за вклад в просвещение людей и улучшение качества воздуха в Кыргызстане.

Нуршат Абабакиров – координатор по вопросам коммуникации представительства ООН в Кыргызстане. Нуршат - триатлет, тренирующийся с незрячими пара-спортсменами, убежденный сторонник велоспорта, дипломированный художник-скульптор, а с недавних пор еще и обладатель звания Ironman.

Алтын Капалова – художница и писательница с активной гражданской позицией. Она сочетает в своей профессиональной деятельности науку и искусство, ведет личную борьбу за права женщин.

Все герои проекта отобраны на основе опроса, проведенного онлайн в течение нескольких месяцев.

В рамках проекта в Бишкеке была создана галерея с масштабными портретами героев в стиле граффити. Фото, тайм-лапс видео процесса создания граффити-портретов, тексты с описанием необычных и мотивирующих историй героев будут опубликованы в социальных сетях для широкого охвата зрителей и пользователей.

Все созданные в рамках проекта граффити-портреты будут отчеканены в формате невзаимозаменяемого токена с регистрацией в блокчейн.

"Я могу смело заявить, что это самый важный проект в моей карьере художника. Я художник-портретист, рисую портреты в формате граффити и эта идея зародилась давно, но оформилась только в прошлом году, когда я узнал что "Интерньюс в Кыргызстане" поддерживает местные арт-сообщества. И я подумал, что этот конкурс очень хорошо подходит под мою идею. Я хотел рассказать про истории обычных кыргызстанцев, голоса которых не всегда слышит большинство. Но я хотел рассказать их истории, потому что в своем деле они добились больших успехов", - рассказал художник, участник арт-группы Basicolors Виктор Цой.

Он также отметил, что болевая точка любого граффити-проекта – поиск места. Изначально искали место в центре города. Но компании "Бюргер" предложила для воплощения идеи эту стену. Специально для проекта ее подготовили, заштукатурили и привели в надлежащий технический вид.

Виктор говорит, что локация этого проекта – большой плюс. Большинство больших арт-проектов находятся в центре, а этот – за чертой центра. И, как оказалось, многие, побывали тут впервые. Художник надеется, что теперь многие горожане откроют для себя и эту часть нашего города.

"Когда узнал про этот проект, то решил номинировать Дастана, он прилагает большие усилия, чтобы показать результаты в спорте и я всегда вдохновляюсь его упорством и дисциплиной. Некоторое время спустя со мной связался Виктор и сообщил, что я тоже в числе героев проекта. Я был удивлен и рад. Для меня быть частью этого проекта – большая ответственность. Для меня это означает и дальше поддерживать незрячих спортсменов продвигать велоспорт и велодвижение в обычной жизни", - сказал Нуршат Абабакиров.