Отпуск на высокой скорости! Какому оператору доверяют туристы в Кыргызстане

Лето в разгаре, а это значит, что всё больше уставших от повседневной суеты туристов из России, Казахстана, Узбекистана и других стран отправляются на озеро Иссык-Куль за шоколадным загаром и позитивными эмоциями.

В век высоких технологий перед гостями из-за рубежа встает очевидный вопрос – какого оператора связи выбрать, чтобы не ограничивать себя в общении с близкими и делиться с ними впечатлениями об отдыхе? Верным спутником тысяч туристов, пребывающих в Кыргызстан, традиционно является государственный оператор сотовой связи MegaCom!

MegaCom – оператор №1 в Кыргызстане по объему частотного диапазона – регулярно запускает новые базовые станции и модернизирует имеющиеся с тем, чтобы туристы могли насладиться высокоскоростным 4G-интернетом и качественными голосовыми услугами. Особый акцент в сезон отпусков в связи с ростом потребляемых услуг ЗАО "Альфа Телеком" делает на самые популярные места отдыха. Южное и северное побережье Иссык-Куля, ущелье Кырчын, Жети-Өгүз – эти и другие локации сегодня полностью охвачены связью от MegaCom. Соответственно, туристы смогут посещать достопримечательности Иссык-Куля, не ограничивая себя в общении!

На передовой – консультанты MegaCom

Первыми, кто встречает многотысячную армию туристов в Кыргызстане, являются сотрудники прямых продаж MegaCom. Будучи лицом компании, консультанты государственного оператора одними из первых способны найти точки соприкосновения с иностранцами и предложить им оптимальные тарифы по выгодным ценам.

Одним из офисов, первым выстраивающих коммуникации с туристами, является Центр продаж и обслуживания MegaCom, расположенный в аэропорту "Манас". Этот филиал работает в режиме 24/7. Всего же по Кыргызстану функционируют порядка 60 Центров продаж и обслуживания MegaCom, в том числе пять – в Иссык-Кульской области.

"Мы рады помочь абонентам в подключении к сети MegaCom и услугам компании, настройке мобильных устройств, выдаче eSIM, поиске утерянных телефонов и т. д. Кроме того, в Центрах продаж и обслуживания действуют магазины техники MegaStore. То есть в одном месте абонент может получить качественный пакет услуг – приобрести SIM-карту, оформить её, купить телефон, в том числе по безналичному расчёту, и подключить необходимые опции, а также воспользоваться выгодными предложениями в рамках регулярных акций", – отмечает руководитель Отдела обслуживания ЗАО "Альфа Телеком" Анара Арапбаева.

Тем, кто по каким-либо причинам упустил возможность посетить офис MegaCom, компания предлагает воспользоваться услугой бесплатной доставки SIM-карт. Заказать доставку очень просто – достаточно позвонить по номеру 0558 775555, оставить заявку и выбрать понравившийся номер. Также заказ SIM-карт доступен по ссылке.

Какие тарифы MegaCom наиболее популярны у туристов?

Большинство туристов предпочитают подключать безлимитные тарифы, способные удовлетворить запросы даже самого требовательного абонента. Наиболее популярными среди зарубежных гостей можно назвать новую линейку тарифов "Элдики + MegaCom|TV" на 7 и 28 дней.

"По прибытии в Кыргызстан я приобрела SIM-карту MegaCom в аэропорту "Манас", прислушавшись к совету соотечественников. Многие россияне положительно отзываются о высоком качестве связи данного оператора, масштабной зоне покрытия и широком выборе тарифных планов по доступной цене, – делится впечатлениями туристка Светлана Михайлова из города Ачинска (Россия). – Мне важно всегда оставаться на связи с семьей и друзьями, поэтому я подключила на своем смартфоне недельный тариф "Элдики 220 + MegaCom|TV". В этом пакете есть всё, что мне нужно – безлимитный интернет, неограниченный трафик на соцсети и мессенджеры, бесплатная раздача Wi-Fi, 60 минут на звонки вне сети, а также Premium-пакет телеканалов в сервисе MegaCom|TV. К слову, несколько дней назад я побывала на Иссык-Куле и осталось очень довольна качеством связи и скоростью интернета в курортной зоне".

Тем туристам, которые проводят длительный отпуск в Кыргызстане, компания MegaCom советует подключать тарифы линейки "Элдики + MegaCom|TV" на 28 дней.

Кстати! По многочисленным просьбам для новых абонентов компания MegaCom продлила до 31 августа 2022 года сроки действия акции по подключению тарифа "Элдики 595 + MegaCom|TV" по выгодной цене – всего за 495 сомов на четыре недели. В рамках акции для абонентов действует скидка на оплату первых трёх абонентских плат при активации новой SIM-карты в любом из офисов компании MegaCom.

Напомним, что подключив новый тариф "Элдики 595 + MegaCom|TV" за 495 сомов, абоненты получают:

безлимитный интернет, соцсети и мессенджеры на максимальной скорости; безлимитные звонки и SMS в сети MegaCom; бесплатную раздачу интернета; 30 минут для звонков на другие мобильные номера КР; +150 ТВ-каналов бесплатно в мобильном телевидении "MegaCom|TV" для просмотра на смартфоне, ПК, планшете или Smart TV.

Проведите незабываемый отпуск в Кыргызстане и добавьте ярких красок в лето вместе с MegaCom!