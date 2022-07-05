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Милиция задержала "положенца" Ала-Букинского района

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Оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью по южному региону ГУУР МВД КР задержали криминального "положенца". Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным пресс-служба, в милицию с заявлением обратился житель Жалал-Абадской области о принятии мер в отношении малознакомого Н., который еще осенью 2018 года сначала запугивал и вымогал денежные средства, но затем забрал его машину марки "ВАЗ-2106".

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 206 Грабеж Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В Ала-Букинском районе Жалал-Абадской области при проведении оперативно-разыскных мероприятий оперативниками отдела по борьбе организованной преступностью по южному региону ГУУР МВД КР совместно с сотрудниками СОБР УВД Ошской области был установлен и задержан подозреваемый в данном преступлении: ранее неоднократно судимый А.Н., 1990 года рождения, который состоит на оперативном учете МВД как член ОПГ и имеет статус "положенца" по Ала-Букинскому району. В настоящее время задержанный водворен в ИВС Жалал-Абада. Ведется расследование".


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URL: https://www.vb.kg/420146
Теги:
Ала-Букинский район, Кыргызстан, криминал, МВД
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