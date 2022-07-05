Казахстанские клубы стартуют в Лиги чемпионов и Лиги конференций-2022/23

В преддверии нового клубного евросезона Казахстан перебрался на 30-ю строку в рейтинге коэффициентов УЕФА. Благодаря этому в квалификации Лиги чемпионов и Лиги конференций участвуют сразу четыре представителя Казахстана. Разбираемся, когда стартуют команды и каковы их шансы на продолжение борьбы. А если соберётесь извлечь из этого обзора практическую пользу, обратите внимание на рейтинг букмекеров на Match.Center.

Лига чемпионов - испытание для "Тобола"

В первом квалификационном раунде ЛЧ-2022/23 Казахстан представляет костанайский "Тобол". 6 июля желто-зелёные примут на своём поле венгерский "Ференцварош". Ответная встреча пройдёт 13 июля в Будапеште.

Главный тренер казахстанского клуба Милан Миланович отметил, что жребий для его команды оказался слишком суровым. Первым соперником стал 33-кратный чемпион Венгрии.

Даже у себя дома "Тобол" считается аутсайдером, по мнению аналитиков казахских букмекеров.

В Лиге конференций участвуют сразу три казахских клуба

Ещё три казахстанские команды начнут свой путь в еврокубках сезона-2022/23 со второго круга квалификации Лиги конференций УЕФА. Первые матчи состоятся 21 июля, а ответные встречи пройдут ровно через неделю.

Петропавловский "Кызылжар" встретится с хорватским "Осиеком". Последний стал бронзовым призёром своей страны. Одна из неприятных новостей для болельщиков "орлов" состоит в том, что домашний матч клуб проведёт не на своей арене. Первую встречу придётся сыграть в Астане, где стадион соответствует требованиям УЕФА.

"Астана" же первый матч сыграет на выезде против "Ракува" из Ченстоховой. Польский клуб в минувшем сезоне взял серебро в национальной Премьер-лиге.

Не менее сильный противник будет противостоять и "Кайрату Алматы". Жёлто-чёрным предстоит встреча с венгерской "Кишвардой", которая заняла в своём чемпионате вторую позицию.

Шансы казахстанских клубов на выход в следующую стадию квалификации

Представителям КПЛ волей жребия попались серьёзные соперники уже на начальной стадии турниров. Например, "Тобол" считается андердогом в противостоянии с "Ференцварош", даже несмотря на фактор домашнего поля. Победа жёлто-зелёных оценивается котировкой 3.86, ничья - 3.40, а выигрыш венгерского клуба - 2.02. Линия на матчи Лиги конференций УЕФА пока не опубликована, но можно предположить, что казахские клубы будут числиться аутсайдерами в своих парах.