Лукашенко: Следующая схватка за передел мира будет в Центральной Азии

Президент Белоруси Александр Лукашенко заявил, что следующая схватка в борьбе за передел мира будет в Центральной Азии, симптомы этого уже появились.

"Американцы хотят доминировать... хотят однополярного мира, и того, кто поднимает голову, начинают бомбить... Причина - в зарождении новых отношений в мире, многополярности. Сегодня идет борьба не только за наше постсоветское пространство, его европейскую часть, сегодня развернулась борьба за Среднюю Азию, где и наши (бывшие советские - ред.) республики", - сказал Лукашенко в субботу на торжественном собрании по случаю Дня Независимости республики.

Он подчеркнул, что после массовых протестов в Казахстане в начале этого года предупреждал об опасности дестабилизации ситуации в Узбекистане. "Посмотрите - Каракалпакстанская (автономная - ред.) республика... якобы в конституции что-то не так отразили, и вот она поднялась. Да нет, Узбекистан начали качать. И сегодня уже заявляют, что там иностранцы приложили руку. Не уйдут они и от Казахстана. Там сложная ситуация", - заявил Лукашенко.

По его словам, "Центральная Азия оказалась, как и мы, между двух огней: с одной - европейцы и американцы, с другой - Китай, который сильно помогает Центральной Азии выстоять. Эта схватка будет в Центральной Азии в ближайшее время, симптомы этому уже появились", - констатировал белорусский президент. Он подчеркнул, что "мир будут делить".

Источник: РИА новости