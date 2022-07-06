Сайт ГНС не работает нормально. Страдают экспортеры

Читатель сообщил vb.kg, что одна из вкладок сайта ГНС, предназначенная для заполнения и отправки экспортерами счетов-фактур, не работает. При переходе по адресу https://esf.salyk.kg/ браузер выдает ошибку.

"Это не в первый раз. Причем каждый раз нам говорят, что поломка временная и, что она связана с оптимизацией системы. Однако это происходит чуть ли не каждый день", - сказал собеседник.

По его словам, сегодня для осуществления своей деятельности экспортерам обязательно заполнять счет-фактуры в электронном виде, но это огромная проблема для бухгалтеров.

"Похоже у ГНС очень слабый сервер, он ничего "не тянет". Заполнять и отправлять счета-фактуры приходится ночью – часов с двенадцати ночи до пяти утра. Это же ненормально", - говорит читатель.

Напомним, что с 1 июля 2020 года в Кыргызстане внедрена информационная система "Электронный счет-фактура". Согласно постановлению правительства от 19 июня 2020 года №343, применение электронной счет-фактуры обязательно для налогоплательщика НДС и налогоплательщика, осуществляющего импорт и/или экспорт товаров