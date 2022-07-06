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В Бишкеке проводятся спартакиады пришкольных лагерей

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- Айжан Мамбеталиева
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Столичный муниципалитет сообщает, что на базе средней школы-лицея №28 Первомайским акимиатом проведена спартакиада среди пришкольных лагерей.

Соревнования проводились по пяти видам спорта: мини-футбол, аркан тартыш, дартс, подвижные игры, эстафета, в которых приняли участие более 300 детей.

Участники, занявшие I, II, III места, награждены кубками, медалями и призами.

Цель спартакиады – организация досуга детей, привлечение учащихся к систематическим занятиям спортом и пропаганда здорового образа жизни.


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URL: https://www.vb.kg/420165
Теги:
мэрия, школа, Бишкек
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