В Бишкеке проводятся спартакиады пришкольных лагерей

Столичный муниципалитет сообщает, что на базе средней школы-лицея №28 Первомайским акимиатом проведена спартакиада среди пришкольных лагерей.

Соревнования проводились по пяти видам спорта: мини-футбол, аркан тартыш, дартс, подвижные игры, эстафета, в которых приняли участие более 300 детей.

Участники, занявшие I, II, III места, награждены кубками, медалями и призами.

Цель спартакиады – организация досуга детей, привлечение учащихся к систематическим занятиям спортом и пропаганда здорового образа жизни.