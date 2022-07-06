В Бишкеке проводятся спартакиады пришкольных лагерей

Столичный муниципалитет сообщает, что на базе средней школы-лицея №28 Первомайским акимиатом проведена спартакиада среди пришкольных лагерей.
Соревнования проводились по пяти видам спорта: мини-футбол, аркан тартыш, дартс, подвижные игры, эстафета, в которых приняли участие более 300 детей.
Участники, занявшие I, II, III места, награждены кубками, медалями и призами.
Цель спартакиады – организация досуга детей, привлечение учащихся к систематическим занятиям спортом и пропаганда здорового образа жизни.