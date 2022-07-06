Как не попасть впросак при покупке квартиры в строящемся доме. Рекомендации

Директор компании комплексного строительства PARTNER Рафгат Хантимеров дал рекомендации о том, как не попасть впросак при покупке квартиры в строящемся доме.
Эксперт предлагает перед заключением сделки предпринять следующие шаги:
Старайтесь выбирать лидеров рынка, те компании, которые уже зарекомендовали себя как ответственные застройщики.
Убедитесь, что у компании есть разработанный и утвержденный полный проект строительства, а также вся разрешающая документация.
Съездите на место будущей стройки и посмотрите, какая инфраструктура там уже есть.
Поинтересуйтесь планами городских властей на территорию будущей стройки.
Убедитесь в том, что у застройщика есть "красная" или "зеленая" книга на земельный участок. В случае, если у компании в наличии "зеленая книга", то нужно либо добиваться, чтобы компания взяла на себя обязательства по дальнейшей трансформации участка. В противном случае, эту проблему придется решать вместе с вашими будущими соседями.
Не помешает также выехать на строительную площадку после начала строительства, чтобы своими глазами увидеть, как идет стройка, и оценить культуру производства.
Все обещания, озвученные в отделе продаж застройщика, нужно зафиксировать в контракте.