Погода
$ 82.50 - 83.50
€ 83.87 - 84.87

Как не попасть впросак при покупке квартиры в строящемся доме. Рекомендации

233  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Директор компании комплексного строительства PARTNER Рафгат Хантимеров дал рекомендации о том, как не попасть впросак при покупке квартиры в строящемся доме.

Эксперт предлагает перед заключением сделки предпринять следующие шаги:

  1. Старайтесь выбирать лидеров рынка, те компании, которые уже зарекомендовали себя как ответственные застройщики.
  2. Убедитесь, что у компании есть разработанный и утвержденный полный проект строительства, а также вся разрешающая документация.
  3. Съездите на место будущей стройки и посмотрите, какая инфраструктура там уже есть.
  4. Поинтересуйтесь планами городских властей на территорию будущей стройки.
  5. Убедитесь в том, что у застройщика есть "красная" или "зеленая" книга на земельный участок. В случае, если у компании в наличии "зеленая книга", то нужно либо добиваться, чтобы компания взяла на себя обязательства по дальнейшей трансформации участка. В противном случае, эту проблему придется решать вместе с вашими будущими соседями.
  6. Не помешает также выехать на строительную площадку после начала строительства, чтобы своими глазами увидеть, как идет стройка, и оценить культуру производства.
  7. Все обещания, озвученные в отделе продаж застройщика, нужно зафиксировать в контракте.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420167
Теги:
строительство, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  