В Бишкеке убрали 60 рекламных конструкций, вывесок и баннеров

В улучшения архитектурно-художественного и эстетического облика города продолжается работа по приведению в единый дизайн вывесок, баннеров, рекламных конструкций.

Сотрудники акимиата Первомайского района, представители столичной мэрии, муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием, ГУ "Бишкекглавархитектура" провели совместный рейд.

Ревизии подверглись наружные рекламные щиты и вывески вдоль улиц Абдрахманова и Байтик Баатыра от проспекта Чуй до улицы Ахунбаева.

По результатам демонтировано 60 самовольно установленных рекламных конструкций. Подобные рейды планируется проводить регулярно.