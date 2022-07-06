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В Бишкеке убрали 60 рекламных конструкций, вывесок и баннеров

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- Айжан Мамбеталиева
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В улучшения архитектурно-художественного и эстетического облика города продолжается работа по приведению в единый дизайн вывесок, баннеров, рекламных конструкций.

Сотрудники акимиата Первомайского района, представители столичной мэрии, муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием, ГУ "Бишкекглавархитектура" провели совместный рейд.

Ревизии подверглись наружные рекламные щиты и вывески вдоль улиц Абдрахманова и Байтик Баатыра от проспекта Чуй до улицы Ахунбаева.

По результатам демонтировано 60 самовольно установленных рекламных конструкций. Подобные рейды планируется проводить регулярно.


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URL: https://www.vb.kg/420169
Теги:
мэрия, реклама, Бишкек, незаконная реклама
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