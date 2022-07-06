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ОСАГО близко? Финнадзор подписал приказ о требованиях к страховому полису

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- Алина Мамаева
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22 июня Финнадзор подписал приказ о страховом полисе обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).

Он подписан в целях реализации Закона КР "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств" и "Правил обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств".

Приказом утверждены требования к качеству бланка страхового полиса по ОСАГО, к дизайну бланка страхового полиса ОСАГО, а также форма страхового полиса ОСАГО.

"Кроме этого, приказом Финнадзора временное, до 22 июня 2023 года, исполнение обязанностей по обеспечению выпуска и распространению бланков страховых полисов ОСАГО среди страховщиков возлагается на ОЮЛ "Кыргызская ассоциация страховщиков"", - информирует Финнадзор.


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URL: https://www.vb.kg/420173
Теги:
Госфиннадзор, страхование, Кыргызстан, ОСАГО
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