Погода
$ 82.50 - 83.50
€ 83.87 - 84.87

Узбекистан обстрелян реактивными снарядами с территории Афганистана

186  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На приграничной территории Узбекистана упали пять реактивных снарядов, предположительно, с территории Афганистана, сообщил узбекский МИД.

"При падении снарядов взрывов не произошло, в результате чего человеческих жертв и разрушений нет. Нанесен незначительный ущерб четырем частным домам в махалле "Мажнунтол" города Термеза", – цитирует сообщение ведомства "Sputnik Узбекистан".

Пятый снаряд нашли на футбольном поле. Все снаряды обезврежены саперами.

Сейчас компетентные органы Узбекистана вместе с афганской стороной "реализуют необходимые меры по установлению причин данного инцидента", заключили в узбекском МИД.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420175
Теги:
Афганистан, Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  