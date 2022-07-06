Узбекистан обстрелян реактивными снарядами с территории Афганистана

На приграничной территории Узбекистана упали пять реактивных снарядов, предположительно, с территории Афганистана, сообщил узбекский МИД.

"При падении снарядов взрывов не произошло, в результате чего человеческих жертв и разрушений нет. Нанесен незначительный ущерб четырем частным домам в махалле "Мажнунтол" города Термеза", – цитирует сообщение ведомства "Sputnik Узбекистан".

Пятый снаряд нашли на футбольном поле. Все снаряды обезврежены саперами.

Сейчас компетентные органы Узбекистана вместе с афганской стороной "реализуют необходимые меры по установлению причин данного инцидента", заключили в узбекском МИД.