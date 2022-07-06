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Кому выгодно вбить клин между Жапаровым и Ташиевым?

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Сегодня в Кыргызстане одной из самых актуальных тем остается тема взаимоотношений президента КР Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Уже для многих стало очевидным, что сегодняшняя политическая стабильность в стране во многом зависит от их солидарности, так как у каждого из них сосредоточились в руках самые влиятельные рычаги управления страной.

Их недоброжелателям, которые распространяют слухи о их якобы конфликте, вновь стоит напомнить, что Камчыбек Ташиев в свое время защищал и поддерживал Садыра Жапарова, пока тот находился в заключении, несмотря на то, что сам находился под прессингом властей. Более того, он внес свою немалую лепту и в то, чтобы именно Жапаров стал президентом страны.

Чего это стоило самому Ташиеву, можно только догадываться. По крайней мере, несколько лет постоянного стресса и переживаний точно не прибавили ему здоровья. Одна только недавняя операция на сердце о многом говорит.

Не потому ли многие недовольные нынешней властью политики, а точнее те лица, которым не достались сегодня места во власти, изо всех сил стараются вбить клин между Жапаровым и Ташиевым. И скорее всего, это тенденция продолжится и дальше. Кто стоит за всеми этими "играми", для многих, думается, не секрет. Их цель сегодня очевидна – как можно больше расшатать политическую ситуацию в стране, а для этого и распространяются разного рода слухи о конфликте между президентом и главой ГКНБ.

Верит ли народ всем этим сплетням? Вряд ли. Здравомыслящие люди прекрасно видят, что глава государства показал себя вполне терпеливым и толерантным руководителем, а значит, на опрометчивые для страны шаги точно не пойдет. Поэтому даже разговоры о его якобы мести Атамбаеву развеялись сами собой. Достаточно даже сравнить, каким притеснениям подвергался Жапаров и его родные в период правления Атамбаева и в каких условиях сидит сегодня сам бывший президент. При этом размах обвинительных приговоров в адрес обоих даже не сравним. Жапарова, помнится, обвинили только в захвате заложника, который, к слову, на каждом судебном процессе заявлял, что его никто не захватывал. В итоге Жапарову влепили целых 11 лет. Атамбаева же пока только осудили за Батукаева, а по другим обвинениям его недавно и вовсе оправдали.

Что же касается Камчыбека Ташиева, то и он при всей своей эмоциональности, возможно, временами даже излишней, показал себя принципиальным и решительным человеком, для которого интересы народа превыше всего. А таких людей в Кыргызстане, надо честно признать, за всю историю страны почти не было. Если правда, что в каждый период истории появляется необходимость в определенных типах личности, то сегодня наша страна как раз и нуждается в таких людях, как Ташиев, которые после долгого правления безвольных и нерешительных политиков смогут хоть как-то переломить ситуацию.

Ташиев в отличие от многих политиков и в дружбе всегда оставался твердым и верным. По крайней мере, никто и никогда не сможет его упрекнуть в обратном. Опять же достаточно вспомнить всю его борьбу за освобождение Жапарова. Конечно, какие-то разногласия между ними сегодня вполне допустимы, как и у любых политиков, но это вполне нормальное и естественное явление, встречающееся повсеместно. Другое дело, что люди сами знают ту черту между рабочими и личными отношениями, которую стараются не переходить. А с учетом всего жизненного пути Жапарова и Ташиева и всех перипетий, которые им пришлось вместе пережить, можно даже не сомневаться в их здравомыслии.

Источник: Майдан.kg


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URL: https://www.vb.kg/420177
Теги:
Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Кыргызстан
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