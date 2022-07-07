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Мировая премьера фильма "Последний сеанс" состоится на МКФ в Локарно

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- Анастасия Карелина
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Мировая премьера короткометражного фильма "Последний сеанс" казахстанского режиссера Дарежана Омирбаева пройдет на юбилейном 75-м фестивале в Локарно. Картина появилась на свет благодаря поддержке Толона Тойчубаева из Кыргызстана, который многие годы поддерживает кинематограф нашей страны, открывает по миру школы BILIMKANA и поднимает вопрос образования нового поколения. Об этом сообщает ко-продюсер фильма продюсер Юлия Ким.

МКФ в Локарно пройдет с 3 по 13 августа. Фильм "Последний сеанс" будет показан в конкурсе Pardi di domani, Corti d"Autore Competition, куда войдут короткометражные фильмы от заслуженных авторов.

Локарно является знаковым фестивалем в судьбе Дарежана Омирбаева. В 1992 году его первый полнометражный фильм "Кайрат" участвовал в конкурсе этого фестиваля, получил Серебряного Леопарда и приз FIPRESCI (Международной Федерации кинокритиков). Сейчас режиссер планирует приехать в Локарно, чтобы лично представить фильм зрителям.

"Вопреки наивному мнению обывателя, искусство и жизнь - разные миры, между которыми непреодолимая пропасть. Где жизнь, там не бывает искусства, и наоборот. Приходится делать непростой выбор, иногда - в довольно юном возрасте. Наверное, именно об этом наш фильм. О трудной судьбе творческого человека, который должен быть готов нести крест неизбежного одиночества. Страшная, но прекрасная участь! И никто ее не избежит. Всегда так было, есть, и будет", - рассказывает Дарежан Омирбаев.

Фестиваль в Локарно - один из самых значительных в Европе. Он относится к первой категории. Ежегодно МКФ принимает огромное количество кинозрителей, кинематографистов и кинообозревателей.

МКФ проводится сразу на 10 площадках и славится своими показами под открытым небом. Место проведения фестиваля очень живописно, у гостей киносмотра есть возможность смотреть фильмы на берегу озера Лаго Маджоре, окруженного предгорьями Альп.


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URL: https://www.vb.kg/420183
Теги:
Казахстан, кино, фестиваль, Швейцария, Кыргызстан
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