Глава Минцифры опроверг причастность к отмыванию денег в "Улане"

Министр цифрового развития Талантбек Иманов в интервью агентству "Кабар" рассказал об обвинении в причастности в отмывании денег.

Он прокомментировал расследование "Азаттык", в котором Иманова обвинили в причастности отмывания 54 млн сомов предприятия "Улан" , когда он ТНК "Дастан".

"Это клевета. Полная ложь и манипуляция фактами. Выдают за явное то, что хотят видеть сами авторы материала и их источники, которые предоставляют лживую и недостоверную информацию ради своих интересов. Видимо, я им перешел дорогу. Скажу коротко. Да, такое уголовное дело было в отношении сотрудников "Улана", возбужденное по статье 205 часть 3 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. По этому уголовному делу я был допрошен, и позже в отношении меня преследование было прекращено в связи с отсутствием состава преступления", - заявил чиновник.

Напомним, в своем расследовании "Азаттык" ссылался на данные ГКНБ, информацию, указанную в документах судебных решений, и слова источников.

По версии ГКНБ, в мае 2020 года руководство предприятия "Улан" заключило фиктивный договор с компанией "Альфа Легион" и вывело 54 миллиона сомов бюджетных средств. По факту спецслужба возбудила уголовное дело. Однако никто не понес наказания. По версии расследователей, госкомпания оказалась под управлением людей, которые могли иметь отношения к схемам при прежней власти.

В выводе средств из предприятия "Улан" подозревался Руслан Жампеишов, он был назначен руководителем госкомпании 24 марта 2020 года. Днем ранее, 23 марта, руководителем "Дастана" стал Талантбек Иманов. Последний ранее несколько лет руководил предприятием "Улан". 76 процентов акций этого предприятия принадлежит ОАО ТНК "Дастан". Руслан Жампеишов - окул бала Талантбека Иманова.