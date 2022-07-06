ОВД Сокулукского района проводит встречи с местными жителями

Органами внутренних дел Чуйской области на постоянной основе проводятся различные профилактические и разъяснительные мероприятия с местными жителями в целях предотвращения преступлений и правонарушений на местах.

Руководством ОВД Сокулукского района совместно с сотрудниками МЧС были проведены встречи с населением проживающими вблизи авторынка, расположенного в селе Военно-Антоновка, а также с владельцами магазинов и точек быстрого питания. Сотрудниками милиции на местах даны разъяснения о необходимости быть бдительными в целях предотвращения карманных краж и необходимости соблюдения общественного порядка. Кроме того сотрудниками милиции проведены профилактические беседы с местными жителями о недопустимости привлечения к работе своих несовершеннолетних детей.

В свою очередь сотрудниками милиции совместно с сотрудниками МЧС также были даны разъяснения о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в целях предотвращения несчетных случаев с возгоранием.

Сотрудниками милиции проведены разъяснительные мероприятия по соблюдению ПДД на автодорогах и прохождения автодорог строго в пешеходных переходах.

В ходе проведениях профилактических и разъяснительных мероприятий в свою очередь сотрудниками милиции также были взяты на контроль все поднятые социальные и другие вопросы местных жителей и переданы в соответствующие государственные органы для их решения.