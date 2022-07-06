Погода
$ 82.50 - 83.50
€ 83.87 - 84.87

ОВД Сокулукского района проводит встречи с местными жителями

191  0
- Жан Алиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Органами внутренних дел Чуйской области на постоянной основе проводятся различные профилактические и разъяснительные мероприятия с местными жителями в целях предотвращения преступлений и правонарушений на местах.

Руководством ОВД Сокулукского района совместно с сотрудниками МЧС были проведены встречи с населением проживающими вблизи авторынка, расположенного в селе Военно-Антоновка, а также с владельцами магазинов и точек быстрого питания. Сотрудниками милиции на местах даны разъяснения о необходимости быть бдительными в целях предотвращения карманных краж и необходимости соблюдения общественного порядка. Кроме того сотрудниками милиции проведены профилактические беседы с местными жителями о недопустимости привлечения к работе своих несовершеннолетних детей.

В свою очередь сотрудниками милиции совместно с сотрудниками МЧС также были даны разъяснения о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в целях предотвращения несчетных случаев с возгоранием.

Сотрудниками милиции проведены разъяснительные мероприятия по соблюдению ПДД на автодорогах и прохождения автодорог строго в пешеходных переходах.

В ходе проведениях профилактических и разъяснительных мероприятий в свою очередь сотрудниками милиции также были взяты на контроль все поднятые социальные и другие вопросы местных жителей и переданы в соответствующие государственные органы для их решения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420185
Теги:
Сокулукский район, Чуйская область, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  