Воспитанники колонии №14 получили школьные аттестаты

В воспитательной колонии №14 в селе Вознесеновка Чуйской области целая группа воспитанников из числа осужденных и подследственных успешно окончила школу. И им в торжественной обстановке, в присутствии педагогов были вручены аттестаты о среднем образовании.

11-й класс окончили трое осужденных, 9-й класс окончил один осужденный и четверо подсудимых, 8 человек получили общее среднее образование.

Ребят с этим знаменательным в их жизни событием поздравили директор школы Нуриза Кампышева и завуч Наталья Кретова.