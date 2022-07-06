В Бишкеке сносят объекты, препятствующие ремонту дорог

Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием продолжает наводить порядок в столице.

Активно ведутся работы по сносу объектов, попадающих под реконструкцию дорог в рамках второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети", реализуемой за счёт средств гранта КНР.

За день в Первомайском районе демонтировано 20 объектов, вышедших за границы.

Демонтаж производится на улице Кулатова от улицы Байтик Баатыра до улицы Тыныстанова и Мыскал в жилом массиве "Колмо".

Работа ведется процедурно. Владельцы капитальных строений, заборов и павильонов ранее были предупреждены о добровольном высвобождении границ, но, к сожалению, с их стороны предупреждение проигнорировано.

По вопросам работы инспекции можно обращаться по номерам: