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В Бишкеке сносят объекты, препятствующие ремонту дорог

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- Алина Мамаева
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Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием продолжает наводить порядок в столице.

Активно ведутся работы по сносу объектов, попадающих под реконструкцию дорог в рамках второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети", реализуемой за счёт средств гранта КНР.

За день в Первомайском районе демонтировано 20 объектов, вышедших за границы.

Демонтаж производится на улице Кулатова от улицы Байтик Баатыра до улицы Тыныстанова и Мыскал в жилом массиве "Колмо".

Работа ведется процедурно. Владельцы капитальных строений, заборов и павильонов ранее были предупреждены о добровольном высвобождении границ, но, к сожалению, с их стороны предупреждение проигнорировано.

По вопросам работы инспекции можно обращаться по номерам:

  1. по Свердловскому району: 0705003137;
  2. по Октябрьскому району: 0551551745;
  3. по Первомайскому району: 0555404818;
  4. по Ленинскому району: 0550070505.


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URL: https://www.vb.kg/420191
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан
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