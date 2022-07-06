БЕЗЛИМИТ НА ВСЁ на 4 недели всего за 495 сомов – чтобы точно хватилО!

Тариф без компромиссов – для тех, кто хочет всё и сразу!

Для тех, кто хочет качать больше, а платить меньше.

"БЕЗЛИМИТ НА ВСЁ" от Мобильного оператора О!

БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет на максимальной скорости; БЕЗЛИМИТНЫЕ звонки и SMS в сети О!; 60 минут для звонков на другие мобильные сети КР; БЕСПЛАТНЫЕ ТВ-каналы в приложении О!TV в высоком качестве; БЕСПЛАТНАЯ услуга О!Кино: гигантский каталог лицензионных фильмов, сериалов, мультфильмов, телепередач и ТВ-шоу в высоком качестве и без рекламы.

Всё это по акции* вы получите на 4 недели всего за 495 сомов вместо 750. Продлевать тариф по сниженной стоимости можно ещё 2 раза, а это значит, что в вашем распоряжении целых 3 месяца супервыгодных условий.

Будьте в доступе всегда, проводите онлайн-созвоны, стримы, эфиры. Изучайте новое в любых условиях, работайте удалённо из Кыргызстана с лидером покрытия 4G LTE – Мобильным оператором О!**.

0 705 007 000, ostore.kg – звоните, заказывайте новые SIM-карты по акции с бесплатной доставкой на дом, подключайтесь в O!Store или спрашивайте у промоутеров.

Первоклассное обслуживание

Решат любые вопросы со связью, подскажут о функциях и выгодах тарифа, подберут красивый номер специалисты, которые доступны круглосуточно в WhatsApp: + 996 705 700 700, в Telegram: @o_mobile_operator_bot и в онлайн-чате на сайте www.o.kg. Связаться со Службой поддержки можно также в личных сообщениях в Facebook, Instagram, "Одноклассники", "ВКонтакте", YouTube или Twitter.

Мобильный оператор О! – сеть для твоего смартфона!

* Подключение к акции возможно только до 31 августа 2022 года и только для новых абонентов при активации новой SIM-карты. Стоимость указана с учетом всех налогов. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: №16-0062-КР, №16-0063-КР. Подробнее: o.kg

** Мобильный оператор О! – лидер по покрытию 4G/3G/2G в Кыргызстане с охватом более 99% населения. Карта покрытия доступна на сайте o.kg.