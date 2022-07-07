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Сотрудниками столичной милиции найден ранее пропавший мальчик

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба Свердловского УВД сообщает, что 1 июля 2022 года в УВД Свердловского района с письменным заявлением обратился житель столицы И.А. об оказании содействия в поиске его племянника Т.К., 2010 года рождения, который 1 июля 2022 года примерно в 14 часов, находясь на Аламединском рынке в Бишкеке, ушел в неизвестном направлении и больше не вернулся.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района, и сразу же были начаты все необходимые поисковые и розыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавшего несовершеннолетнего Т.К.

6 июля 2022 года инспекторами по делам несовершеннолетних УВД Свердловского района на территории Ленинского района был найден ранее пропавший несовершеннолетний Т.К. в целости и сохранности. Сотрудниками милиции в целях безопасности несовершеннолетнего была проведена разъяснительная и профилактическая беседа с законными представителями.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего инцидента.


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URL: https://www.vb.kg/420197
Теги:
дети, Свердловский район, Бишкек, милиция
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