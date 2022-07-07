В Андижанской области произошло массовое отравление фастфудом

В Кургантепинском районе Андижанской области Узбекистана произошло массовое отравление фастфудом, в больницу обратились 37 человек, сообщают СМИ со ссылкой на cлужбу санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

Все началось с того, что 6 июля в 12.10 в Кургантепинскую районную инфекционную больницу госпитализировали 16-летнего подростка с жалобами на тошноту, рвоту, головную боль и диарею.

При выяснении причин заболевания было установлено, что 5 июля он купил нон-бургер в общепите Fresh Food 2020. В этот же день до 18.30 в больницу с вышеуказанными жалобами обратились еще 16 граждан.

Всем больным было проведено промывание желудка и необходимые лечебные процедуры. В настоящее время общее состояние больных удовлетворительное. Больным поставлен диагноз "острый гастроэнтерит".

По состоянию на 23.00 6 июля в больницу обратились 37 пациентов, 17 из которых находятся на лечении, а остальные 20 пациентов – под медицинским наблюдением.

Для установления причин, вызвавших отравление, в филиале Fresh Food 2020, где приобретали фастфуд лица, обратившиеся в больницу, были проведены эпидемиологические исследования. Кроме того, власти приостановили работу еще трех филиалов данного общепита. Специалисты взяли пробы с кухни и склада и отправили их в лабораторию для исследования.