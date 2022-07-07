В Финляндии заработал первый в мире песочный аккумулятор. В нем месяцами можно хранить энергию ветра и Солнца. Об этом сообщает "Би-би-си".

Установка расположена на электростанции Ватаянкоски. Она должна решить одну из главных проблем зеленой энергетики - сезонность. Новый песочный аккумулятор позволяет хранить энергию Солнца и ветра до наступления зимы, когда растет цена и спрос на тепло.

Зеленая энергия по принципу работы электрических каминов нагревает в аккумуляторе песок до 500 градусов C. Затем он с помощью теплообменника прогревает циркулирующий внутри камеры воздух. Именно его зимой используют для подогрева воды в системе центрального отопления. Оттуда тепло подается в здания.

Песок хранится в гигантском бункере объемом 100 тонн. Песок хорошо подходит для энергосбережения благодаря высокой теплоемкости - он медленно нагревается, и так же медленно остывает. Температура в хранилище может держаться на отметке +500 градусов C несколько месяцев.