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В Финляндии заработал первый в мире песочный аккумулятор

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- Асия Канаева
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В Финляндии заработал первый в мире песочный аккумулятор. В нем месяцами можно хранить энергию ветра и Солнца. Об этом сообщает "Би-би-си".

Установка расположена на электростанции Ватаянкоски. Она должна решить одну из главных проблем зеленой энергетики - сезонность. Новый песочный аккумулятор позволяет хранить энергию Солнца и ветра до наступления зимы, когда растет цена и спрос на тепло.

Зеленая энергия по принципу работы электрических каминов нагревает в аккумуляторе песок до 500 градусов C. Затем он с помощью теплообменника прогревает циркулирующий внутри камеры воздух. Именно его зимой используют для подогрева воды в системе центрального отопления. Оттуда тепло подается в здания.

Песок хранится в гигантском бункере объемом 100 тонн. Песок хорошо подходит для энергосбережения благодаря высокой теплоемкости - он медленно нагревается, и так же медленно остывает. Температура в хранилище может держаться на отметке +500 градусов C несколько месяцев.


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URL: https://www.vb.kg/420204
Теги:
Финляндия, энергетика, в мире
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