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"Сравнил женщин со скотом". На имама Доолова пожаловались в ГКНБ

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- Карыпбай кызы Толгонай
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На имама Свердловского района Бишкека Садыбакаса Доолова, который обвинил женщин в повышении цен на мясо, пожаловались в ГКНБ. Об этом в Twitter сообщила Умай Арыкова.

"Написали заявление в ГКНБ и ГП на имама Садыбакаса Доолова из-за его проповеди, где он сравнивает женщин со скотом, призывает контролировать одежду женщин, дискриминирует женщин и нарушает их права. Не говоря о Конституции, его деяния подпадают под статью 189 УК КР", - написала Умай Арыкова.

Напомним, ранее имам обвинил женщин страны в росте цен на мясо, считая, это происходит потому, что они одеваются неподобающе - в короткие платья, и призвал мужчин "покончить с этим безобразием".


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URL: https://www.vb.kg/420205
Теги:
ислам, Кыргызстан, женщины
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