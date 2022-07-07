"Сравнил женщин со скотом". На имама Доолова пожаловались в ГКНБ

На имама Свердловского района Бишкека Садыбакаса Доолова, который обвинил женщин в повышении цен на мясо, пожаловались в ГКНБ. Об этом в Twitter сообщила Умай Арыкова.

"Написали заявление в ГКНБ и ГП на имама Садыбакаса Доолова из-за его проповеди, где он сравнивает женщин со скотом, призывает контролировать одежду женщин, дискриминирует женщин и нарушает их права. Не говоря о Конституции, его деяния подпадают под статью 189 УК КР", - написала Умай Арыкова.

Напомним, ранее имам обвинил женщин страны в росте цен на мясо, считая, это происходит потому, что они одеваются неподобающе - в короткие платья, и призвал мужчин "покончить с этим безобразием".