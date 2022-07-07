В АУЦА новый скандал? Главу персонала обвинили в серьезном преступлении

Бывшая сотрудница факультета журналистики АУЦА Уши Ражак обвинила бывшего главу персонала данного вуза Стива Кессела в изнасиловании. Соответствующее видео с ее выступлением появилось в соцсетях.

По ее словам, этот инцидент произошел в 2017 году.

"Я поделилась этим с доктором Элирой Турдубаевой, заведующей отделением журналистики, которая убедила меня опубликовать эту историю. Я опоздала, но наконец-то нашла смелость сделать это", - написала Уши Ражак.

Примечательны также комментарии под этой публикацией.

Слова поддержки написали автору поста множество пользователей интернета, в том числе и известные люди.

Так, экс-глава пресс-службы премьер-министра Гульнура Торпалиева написала, что оба случая домогательства должны быть расследованы и справедливость должна быть восстановлена.

"Будьте сильной! Я вас поддерживаю!", - написала она.

Выразила готовность оказать поддержку в комментариях и сотрудница аппарата омбудсмена КР.

В самом вузе пока не комментируют видеообращение своей бывшей сотрудницы. Ни администрация университета, ни попечительский совет пока никак не отреагировали на данный инцидент.

По данным соцсетей, бывший глава персонала АУЦА Стив Кессел на данный момент занимает должность советника генерального прокурора Содружества Северных Марианских островов.

Напомним, в прошлом году президента АУЦА Эндрю Качинса обвинили в контрабанде наркотических веществ. Также сообщалось, что в его квартире нашли гашиш. Позже по решение суда он был депортирован из страны.

На российском сайте МОО "Союз ветеранов спецназа ГРУ имени Героя РФ Шектаева Д.А." указано, что Эндрю Качинс в свое время работал в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), который был создан под патронатом ЦРУ.

"Деятельность центра достаточно обширна – от внутриполитических вопросов до глобальной повестки, включая гибридную войну против России и Китая. CSIS занимает шестое место среди получателей средств от правительства США, Пентагона и оборонных подрядчиков с многомиллиардными бюджетами", - пишет svs-gru.ru.