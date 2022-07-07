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Премьер Новой Зеландии призвала реформировать ООН

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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн призвала реформировать ООН, подвергнув ее критике за неспособность остановить военный конфликт на Украине. Свою позицию она изложила в четверг, выступая в аналитическом Институте Лоуи в австралийском Сиднее.

По словам главы правительства, ООН не смогла должным образом отреагировать на решение России начать специальную военную операцию на украинской территории, позиция организации была "морально несостоятельной", что заставило демократические страны искать новые механизмы для консолидации и собственные способы ответа.

"Многосторонние институты несовершенны, они подводили и будут подводить нас, но когда они терпят неудачу, нашим первым шагом всегда должен быть поиск способов сделать их сильнее. Нет лучшего примера такой неудачи, чем неспособность ООН должным образом отреагировать на конфликт на Украине из-за позиции, занятой Россией в Совете Безопасности. Мы должны реформировать ООН, чтобы нам не приходилось полагаться на реакцию и санкции каждой отдельно взятой страны в случае конфликта", - считает Ардерн.

Источник: ТАСС


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URL: https://www.vb.kg/420209
Теги:
ООН, Новая Зеландия
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