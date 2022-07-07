За дачу взятки сотруднику ГКНБ задержан начальник лесного хозяйства

C поличным при даче взятки в сумме 100 тысяч сомов сотруднику ГКНБ задержан начальник лесного хозяйства Чаткальского района Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ранее возбужденному уголовному делу относительно незаконно вырубленных насаждений и последующей их продажи со стороны ответственных лиц была начата проверка деятельности лесного хозяйства Чаткальского района.

Однако руководитель лесного хозяйства Чаткальского района А.К.Д. пытался решить вопрос о прекращении проверки и предлагал определенную сумму в виде взятки за положительное решение вопроса о прекращении уголовного дела. В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий 6 июля 2022 года А.К.Д. в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 345 часть 1 ("Дача взятки") УК КР, задержан и водворен в ИВС ОВД Джалал-Абада.

В настоящее время продолжаются соответствующие следственные мероприятия.