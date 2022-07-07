Погода
$ 82.75 - 83.75
€ 83.87 - 84.87

Пансионат "Алма-Ата" на Иссык-Куле игнорирует указ президента?

128  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Руководство комплекса ЦТ "Алма-Ата" возле села Бостери на Иссык-Куле напрочь игнорирует указ президент КР Садыра Жапарова о бесплатном доступе к пляжным зонам. Об этом редакции vb.kg сообщил читатель.

По его словам, охрана в пансионате абсолютно никого не пускает.

"Мало того, что на входе никого не пускают, так еще очень грубо требуют по 400 сомов. На пляже мы попытались перелезть через ограду, так сразу набежала охрана пансионата "Алма-Ата"". Ведут себя очень грубо и нас силой выпроводили. Мне вот интересно, получается они просто на просто плюнули на указ президента КР Садыра Жапарова. Неужели никаких мер не будет принято. Если нет, то значит местные власти находятся в сговоре с пансионатом, иначе давно бы уже были приняты меры", - сказал он.

Стоит отметить, что отзывы об этом пансионате в интернете далеко не самые лестные.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420215
Теги:
Садыр Жапаров, Иссык-Куль, пансионат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  