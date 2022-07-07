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ВОЗ заявила о росте заболеваемости COVID-19 в мире

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- Асия Канаева
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Заболеваемость COVID-19 за прошедшую неделю выросла на 3 процента, а смертность упала на 12 процентов. Это следует из еженедельного эпидемиологического бюллетеня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом написали "Известия".

Всего за неделю по всему миру было выявлено более 4,6 миллиона случаев заболевания COVID-19. Летальных исходов от коронавируса за этот же период в общей сложности было зафиксировано около 8,1 тысячи.

Отмечается, что больше всего заболеваемость упала только в американском и африканском регионах. В остальном мире наблюдался рост числа случаев заражения - больше всего в Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье.

За весь период пандемии в мире было выявлено более 552,4 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 6,3 миллиона смертей от последствий заболевания.

По состоянию на 6 июля в России за сутки выявлено 3150 случаев коронавирусной инфекции, 1278 человек госпитализировано, 44 умерло.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил в беседе с "Известиями", что новая волна заболеваемости коронавирусом в странах Европы и Америки связана с очередными мутациями штамма "Омикрон".


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URL: https://www.vb.kg/420216
Теги:
ВОЗ, коронавирус, COVID-19
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