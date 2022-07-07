В Чолпон-Ате соберутся ученые из разных стран обсудить педагогику

В Чолпон-Ате с 9 по 12 июля 2022 состоится конференция "Историческая память, традиции народов и инновации в дополнительном образовании".

Организаторы: Министерство образования и науки Кыргызской Республики и Республиканский учебно-методический центр эстетического воспитания "Балажан",имеющий статус клуба ЮНЕСКО в Кыргызстане.

Конференция воплощает требования концепции "О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности". Основная цель конференции - развитие и популяризация инновационных идей педагогики, поиск актуальных стратегий практической реализации идей на основе исторической памяти и сложившихся традиций в деятельности дополнительного образования.

В X Международной научно-практической конференции примут участие около 140 ведущих ученых в области образования из 9 стран ближнего и дальнего зарубежья.

На пленарных заседаниях выступят заместитель министра образования и науки Кыргызской Республики, заместитель начальника управления организации внешкольного образования, спорта и туризма Министерства образования Республики Узбекистан, представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и так далее.

Основное время будет уделено обсуждению инновационных технологий в совершенствовании инклюзивного образования детей, об исторической памяти как основе патриотизма и гражданственности, о развитии теории и методики обучения по дополнительным общеобразовательным программам, об обновлении содержания и технологий дополнительного образования детей.

Для участников конференции и директоров внешкольных организаций Кыргызстана проведут 8 мастер-классов ученые из стран СНГ.

Уникальность конференции в том, что участники станут свидетелями успешного примера соединения науки и практики. Конференция организована в рамках международного этнокарнавала "Иссык-Куль собирает друзей". Каждый научный работник сможет увидеть реализацию программы формирования свободной личности ребенка, создание условий для его самореализации. Конференция позволит объединить усилия ученых и практиков в вопросах плодотворного вовлечения детей в общество и привития им национальных ценностей.

Также пройдет ряд неформальных встреч, где в формате "вопрос-ответ" каждый из участников, и особенно директора, работники внешкольных организаций, сможет получить консультацию по интересующим вопросам у ученых и профессоров из разных стран.