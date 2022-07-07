Лабиринты души: Как вернуть искру в отношения?

В рамках рубрики "Лабиринты души" психолог Мираида Тойчуева даст советы, как сохранить тепло в отношениях.

В редакцию vb.kg обратилась бишкекчанка, которая рассказала, что прожила с мужем около 10 лет, пара воспитывает двоих детей.

"В последнее время отношения наши стали, можно сказать, никакие. Мы с мужем живем как соседи. Приходим домой после работы, и каждый занят своими делами. Я очень скучаю по тем временам, когда наши отношения только начинались, когда мы так любили друг друга, каждый день что-то придумывали совместное, и нам никогда не было скучно. Можно ли вернуть те отношения, восстановить, как-то укрепить их? Я считаю, что мы с мужем могли бы обратиться к специалистам за консультацией. Но он не хочет, считает это ерундой. Можете мне что-нибудь посоветовать? Спасибо заранее", - написала читательница.

Мираида Тойчиева, ознакомившись с письмом нашей читательницы, отмечает следующее:

"Здравствуйте. Из вашего сообщения сразу становится понятным, что вы переживаете за свой брак. Любые отношения - это работа обоих партнеров, не одного. И это также - испытание на прочность. Вы пишите, что ваши отношения "никакие", что живете как соседи. Бывают кризисы в отношениях на первом, третьем, пятом, седьмом и десятом году совместной жизни. И, скорее всего, вы скучаете именно по конфетно-букетному периоду, когда вместе решали проблемы держась за руки. Но этот период длится не вечно. И нужно переходить к следующим", - говорит специалист.

Она говорит, что есть несколько этапов развития отношений:

конфетно-букетный период; перенасыщение; отвращение; терпение; уважение и долг; дружба; истинная любовь.

Также специалист отмечает, что, кроме первого этапа, который обычно длится 1-1,5 года, остальные этапы у многих пар длятся по-разному: от нескольких месяцев до нескольких лет. Бывает и такое, что один уже перешел на стадию терпения, а второй находится на предыдущей.

"Мне неясны причины, по которым ваши отношения стали холодными, равнодушными. Возможно, эти причины находятся вне отношений, например, неудачи на работе. Проявляется ли равнодушие только со стороны мужа или с вашей тоже? Касается ли это равнодушие только бытовой стороны жизни или это касается эмоциональной и сексуальной частей отношений? Или всех сторон? Чтобы разобраться в этих вопросах, нужно поговорить и с мужем тоже. Ни одна проблема не может быть решена, если она замалчивается".

Психолог советует говорить о своих чувствах, не переходя на обвинения. Лучше сказать, что чувствуете, что ваши отношения изменились, вы стали друг от друга дальше. И, возможно, и супруг тоже расскажет о своих чувствах. Специалист уверенна, что если муж не хочет откровенно обсудить проблемы, то это совсем не значит, что он не хочет сохранять отношения. Возможно, у него такое воспитание и в его семье было не принято обсуждать свои чувства.

"Вы можете чаще себе напоминать, что любите его, вместе проводить время, проявлять к нему внимание, проводить романтические вечера, с пониманием относиться к нему. Но это будет игра в одни ворота, если не будет отклика с его стороны. Вы можете быстро выгореть. Здесь ведь нужна обоюдная поддержка. Нужно понимать, что супружеская жизнь всегда связана со взлетами и падениями, кризисами. Это необходимый процесс для ее развития. Возможно, вы переживаете сейчас именно кризис отношений. Конечно, я бы вам порекомендовала все-таки сходить к семейному психологу. Поняв причины, вы вместе сможете пройти этот сложный процесс или примите решение разойтись".

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