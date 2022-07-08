Как бабушка отомстила восьмилетней девочке

Эта дикая история началась 11 марта 2021 года. В этот день бишкекчанка Гульсия Багаудинова избила и смертельно напугала восьмилетнюю Таню (имя изменено. - Прим. авт.). Женщина била девочку палкой с шипами (толстым стеблем то ли розы, то ли шиповника), ругала, кричала, угрожала...

По заключению судмедэкспертизы, из этой передряги Таня выбралась с кровоподтеками, ссадинами и уколами от шипов. Что еще хуже - получила тяжелую психологическую травму. Долгое время наблюдалась у психолога и теперь, спустя год, по словам ее отца Дмитрия Богомолова, не до конца отошла от шока.

Предшествовало этой расправе недоразумение на детской площадке во дворе. Один мальчик где–то подобрал эту самую злосчастную палку и то ли замахивался ею на девчонок, то ли хлестнул пару раз - в том числе и Таню. Она отобрала у него колючий стебель, при этом поцарапав его ладонь. Мальчик пригрозил Тане: сейчас позову свою апашку и ты получишь по полной! Таня испугалась и вместе с подружкой убежала домой.

А дальше начался настоящий кошмар. О нем рассказали девочки, и это зафиксировано в решении Свердловского суда. Через некоторое время после инцидента с мальчиком в квартиру Тани ворвалась разъяренная женщина - его бабушка. И не одна, а с женщиной помоложе, но тоже воинственно настроенной.

Как они ворвались, входная дверь–то была заперта? Таня говорит, что слышала голос домкома: "Возьмите квитанции".

Во всяком случае Таня (никого из взрослых дома не было, только они с подружкой) приоткрыла входную дверь. Гульсия Багаудинова прошла внутрь. А другая женщина осталась стоять в дверях, не выпуская из квартиры Танину подружку, пытавшуюся позвать на помощь...

- Дочка позвонила мне на работу, - рассказал отец Тани Дмитрий Богомолов. - Она сильно плакала. Сказала, что ее побила незнакомая тетя. Говорила, что болят ноги, голова. Включила видеосвязь - кровь на лице... Я, конечно, бросил все дела и примчался домой. Вышли с Таней на улицу. У нас ГОМ прямо около дома, участковый навстречу идет. Спрашивает, что случилось, почему мы с дочкой в таком виде. Я объяснил. Таня описала бившую ее женщину. Участковый задумался: "Кажется, я понял, кто это. В соседнем доме живет. Пойду сейчас к ней и разберусь, а вы езжайте в Свердловское РУВД писать заявление".

Заявление было написано и принято следователем, экспертиза пройдена, шипы из волос Тани вытащены, ссадины обработаны. Дмитрий стал ждать, когда милиция начнет работать - хотя бы опрашивать свидетелей.

Ждать пришлось долго. Отец Тани осаждал РУВД, созванивался и списывался со следователем. Однако тот обещал, что вот– вот. Ссылался на занятость и загруженность на службе.

Об отказе в возбуждении уголовного дела по 119 статье УК КР (мелкое хулиганство), по которой изначально зарегистрировали его заявление, Дмитрия в известность не поставили. В суд это дело ушло только в начале 2022 года, и не как уголовное, а как дело о правонарушении.

Гуманизируя и перекраивая кыргызское законодательство, разработчики новых кодексов, наверное, хотели как лучше. А получилась неразбериха. Есть в Уголовном кодексе статья 136 - умышленное причинение легкого вреда здоровью. Точно такая же статья, 57–я, есть и в Кодексе о правонарушениях. Уголовную статью к Багаудиновой не применили. Судили ее по "правонарушительной". В чем разница? Для уголовной статьи надо, чтобы причиненный легкий вред принес кратковременное расстройство здоровья. А если здоровье не расстраивалось, то это уже не преступление, а правонарушение.

А как же незаконное проникновение в жилище? А как же крики и угрозы? А как же то, что у Тани до сих пор сохраняются некоторые проблемы психолого– психиатрического характера, которые специалисты связывают именно с нападением годичной давности?

В результате Свердловский райсуд признал Гульсию Багаудинову виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч сомов.

Назвать бабушкой 57–летнюю Гульсию язык не повернется: красивая, яркая, энергичная. Вину свою она в суде не признала, хотя штраф, говорит, уже оплатила.

- Отец говорит, что я девочку избила, - комментирует Гульсия. - Вообще это не доказано. Я только замахнулась на нее этой палкой. А все остальное неправда. Если бы я действительно ее избила, в РУВД завели уголовное дело. Но это все произошло между детьми. А я только замахнулась. И за это понесла такое наказание.

Решение суда еще даже не вышло, а он везде в соцсетях выложил мои фотографии, писал про меня такие ужасы... Там столько негативных комментариев в мой адрес!

- Зачем же, - спрашиваю Гульсию, - девочке на вас наговаривать? Какой смысл? Какую цель преследовали два ребенка (Таня и ее подружка), обвиняя именно вас в побоях? Чего хотели добиться?

- Не знаю. Я не била.

У Дмитрия Богомолова собрана толстая пачка документов, имеющих отношение к делу его дочери. Объяснительные от Гульсии Багаудиновой, протоколы ее допросов. Заключения судмедэкспертов о том, что еще два маленьких мальчика (по словам Гульсии, кроме ее внука, пострадал еще один ребенок) получили такие же травмы, как у Тани, - в деле нет.

Пока шло досудебное разбирательство, Таниной учительнице звонили из инспекции по делам несовершеннолетних. Требовали написать на нее характеристику - и не какую–нибудь положительную, а такую, "как надо". Учительница ответила отказом: ничего плохого про ученицу сказать не может.

Так поставить Таню на учет у инспекторов не получилось.

- Сначала она не хотела и не могла мыться, - рассказывает про дочку Дмитрий. - Было больно трогать голову. Потом боялась выходить на улицу. Мы водили ее к психологу. Психолог сказала, что отголоски моральной травмы так быстро не уйдут, надо запастись терпением. Пока главное - ее отвлекать, не давать уходить в себя.

Решение Свердловского суда Дмитрия Богомолова не устраивает. Он намерен бороться дальше. Инициировал в том же Свердловском суде гражданский процесс против Багаудиновой, требуя 100 тысяч сомов за моральный ущерб.