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После продолжительной болезни скончалась Дамира Чокоева

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- Айжан Мамбеталиева
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Кыргызское общество понесло невосполнимую утрату. После продолжительной болезни скончалась Дамира Нурмамбетовна Чокоева. Об этом сообщает МСХ КР. Коллектив министерства приносит соболезнования родным и близким.

Дамира Нурмамбетовна Чокоева - первая кыргызская женщина инженер-технолог молочной промышленности. В 1956 году окончила Московский технологический институт мясной и молочной промышленности, 32 года проработала в мясомолочной промышленности республики. Ее отличали глубокие знания и ответственность в работе, требовательность к себе и к окружающим, принципиальность в сочетании с чуткостью и умением быть опорой в трудную минуту. Под ее руководством было построено и введено в строй 15 предприятий молочной отрасли, освоены десятки прогрессивных технологий и новых видов продукции.

Дамира Чокоева активно участвовала в общественной жизни, избиралась членом Республиканского комитета профсоюза работников пищевой промышленности, депутатом Таласского городского Совета, членом республиканского женсовета. Награждена орденом "Знак Почета", двумя медалями, Почетной грамотой и Грамотой Верховного Совета Киргизской ССР, Почетными грамотами Министерства мясной и молочной промышленности СССР и Киргизской ССР, Почетной грамотой Госагропрома Киргизской ССР.

Под ее руководством в советское время было построено и введено в строй 15 предприятий молочной отрасли, освоены десятки прогрессивных технологий и новых видов продукции.

Коллектив МСХ КР приносит соболезнования родным и близким. Светлая память о Чокоевой Дамире навсегда останется в наших сердцах.


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URL: https://www.vb.kg/420235
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан
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