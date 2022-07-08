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Мэр столицы встретился с арендаторами газетных киосков

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- Айжан Мамбеталиева
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Мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров встретился с владельцами объектов облегченного типа – киосками, которые расположены вдоль реки Ала-Арча по улице Малдыбаева.

Градоначальник выслушал горожан и отметил, что киоски должны соответствовать современным требованиям и быть оформлены в едином стиле.

Первомайскому акимиату совместно с ГУ "Бишкекглаврахитектура" поручено проработать вопрос приведения объектов в единый художественно-эстетический облик.

К слову, жители близлежащих домов неоднократно обращались по поводу облика данных павильонов. Накануне аким Первомайского района провел выездное совещание на месте и поручил соответствующим городским службам проверить наличие правоустанавливающих документов у владельцев данных объектов.

Отметим, газетные киоски предоставляются в арендное пользование в соответствии с Положением "О порядке и условиях предоставления прав аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города Бишкек".

В столице 123 газетных киоска с ежемесячной арендной платой в сумме 100 тысяч 768,22 сома.

По Первомайскому району имеется 60 газетных киосков;

По Ленинскому району расположено 19 газетных киосков;

По Свердловскому району 27 газетных киосков;

По Октябрьскому району 17 газетных киосков.

Их целевое назначение - продажа газет и журналов. Однако, как отметили в мэрии, они также реализуют напитки разного рода, табачные изделия, сладости разного рода, что противоречит требованиям. В связи с этим Департаментом по управлению муниципального имущества также проводится соответствующая работа по целевому использованию данных объектов.


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URL: https://www.vb.kg/420237
Теги:
мэрия, Бишкек
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