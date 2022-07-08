Бывшая домохозяйка о работе в O!Store Кара-Куля: Работаю в любимом городе

Мобильный оператор О! продолжает знакомить читателей с личными историями специалистов, прошедших разные этапы становления в компании, в рубрике "От первого лица".

Знакомьтесь, Жазира Азизова – начинала рядовым специалистом, а ныне менеджер по развитию продаж O!Store, в ведении которой находится 9 офисов Джалал-Абадского региона.

– Помню как была взволнована, когда подавала резюме на открытую вакансию в O!Store в городе Кара-Куль.

Успешно пройдя все этапы собеседования, была горда собой, думая, какая я умная. Но во время обучения осознала, как многого не знаю, как отстала от знаний технологий, как многому предстоит учиться и с огромной жаждой поглощала информацию, радуясь тому, что обучение предоставляет сама компания.

Было сложно первое время. Всё было в новинку, так как у меня не было опыта работы в большой компании, а я обычная домохозяйка с малолетними детьми. Утешала себя фразой Суворова: "Тяжело в учении – легко в походе".

Пройдя самый сложный для меня этап обучения и адаптации, работать стало одним удовольствием. Постоянное общение с интересными людьми, дружный коллектив, хороший заработок, возможность участия в мотивационных семинарах, в которых я неоднократно что-то крутое выигрывала!

Я очень люблю свою работу и своих абонентов, думаю это чувствуется. Город у нас небольшой, все друг друга знают. Иногда благодарные клиенты сами приносят нам в офис угощения.

Люди на улице часто здороваются, общаются как старые друзья, спрашивают о тарифах, о поступлениях новых моделей телефонов и устройств. Но главный вопрос звучит так – как я успеваю с такой активной работой и насыщенным графиком не обделять близких вниманием? Я с улыбкой отвечаю: мой муж и дети не менее активны и энергичны – это наш ритм жизни! Конечно же, большое спасибо родителям за поддержку.

Как и любого человека, меня мотивирует финансовая стабильность. В Кара-Куле я родилась, обрела семейное счастье. Очень благодарна компании за то, что могу жить в родном городе с семьёй, растить здесь детей. Именно по этой причине я пришла в О!, о чем по сей день нисколько не пожалела!

За время работы в компании у меня сложились не только теплые отношения с абонентами, мы очень сдружились с коллегами. Мы делимся знаниями, помогаем друг другу в рабочее время, а вне работы часто проводим совместный досуг.

Единственное, что посоветовала бы я себе в начале работы – не бояться ставить себе высокие цели. Очень ценю за возможность саморазвития компанию и руководство, готовое поддерживать и направлять, это мотивирует на новые вершины.

Обязательно подавайте свои резюме, будьте смелее.

Сеть магазинов O!Store набирает в свою команду амбициозных, ответственных и ярких сотрудников с навыками продаж, знанием кыргызского и русского языков, владеющих ПК.

Мобильный оператор О! предоставляет:

стабильный заработок; бесплатную мобильную связь; классную атмосферу и перспективы карьерного роста.

Ждем твое резюме на почту ➡vacancy@nurtelecom.kg или на WhatsApp +996 (700) 000 430.